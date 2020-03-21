شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا : 6 وفيات و81 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
يأتي هذا بعد يوم من إعلان حاكم جاكرتا حالة الطوارئ في العاصمة الإندونيسية خلال الأسبوعين المقبلين بسبب انتشار فيروس كورونا بعد أن قفز العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض في البلاد ليصبح الأعلى في جنوب شرق آسيا.
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