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إندونيسيا : 6 وفيات و81 إصابة جديدة بكورونا

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قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية للصحفيين اليوم السبت إن بلاده سجلت 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات أخرى ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 450 والوفيات إلى 38.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان حاكم جاكرتا حالة الطوارئ في العاصمة الإندونيسية خلال الأسبوعين المقبلين بسبب انتشار فيروس كورونا بعد أن قفز العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض في البلاد ليصبح الأعلى في جنوب شرق آسيا.

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