شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحاصر إيران .. 1556 حالة وفاة و20 ألف إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن وفاة 123 شخصا وإصابة 966 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الوزارة إن الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد إلى 20610، مشيرة إلى أن 7635 شخصا تعافوا،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

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