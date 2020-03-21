شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل معدل إصابة قياسية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت تايلاند 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، في ثالث أعلى نسبة إصابة قياسية تسجلها خلال أسبوع، ليصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 411 حالةً.
وبحسب أحدث البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة التايلاندية اليوم توفى شخص مصاب بالفيروس، في حين يتلقى 366 آخرون العلاج بالمستشفيات، وتعافى 44 .
كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تسجل معدل إصابة قياسية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.