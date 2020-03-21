شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل معدل إصابة قياسية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تايلاند 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، في ثالث أعلى نسبة إصابة قياسية تسجلها خلال أسبوع، ليصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 411 حالةً.

وبحسب أحدث البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة التايلاندية اليوم توفى شخص مصاب بالفيروس، في حين يتلقى 366 آخرون العلاج بالمستشفيات، وتعافى 44 .