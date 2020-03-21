شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6ر5 درجات يضرب اليونان والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر مناطق بشرق اليونان اليوم، مما أسفر عن إصابات خفيفة لحقت بشخصين فميا أصيب الكثيرون بالذعر.

ويقع مركز الزلزال بالقرب من ميناء ومدينة "إيجومنيتسا" على حدود اليونان مع ألبانيا، وعلى عمق حوالي عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب ما أعلنه معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية.

وذكرت تقارير إعلامية أن شخصين أصيبا جراء الزلزال، كما لحقت أضرار طفيفة بالعديد من المباني. وجرى إغلاق العديد من الطرق.