شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6ر5 درجات يضرب اليونان والان نبدء بالتفاصيل
ويقع مركز الزلزال بالقرب من ميناء ومدينة "إيجومنيتسا" على حدود اليونان مع ألبانيا، وعلى عمق حوالي عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب ما أعلنه معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية.
وذكرت تقارير إعلامية أن شخصين أصيبا جراء الزلزال، كما لحقت أضرار طفيفة بالعديد من المباني. وجرى إغلاق العديد من الطرق.
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