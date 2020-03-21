الـF16 تدمر وكرا لـ'داعش' في جبال حمرين

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، ان طائرات الـF16 دمرت وكرا لـ"داعش" في جبال حمرين.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قوله ان "طائرات الـ اف 16 دمرت اليوم، وكرا يضم بداخله عناصر لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين".

واضاف ان "ذلك ادى الى مقتل من كان بداخل الوكر".