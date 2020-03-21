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شركة روكويل الألمانية تباشر بأعمال صب ارضية مجمع الطب الرياضي في المدينة الشبابية

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2020-03-21 | 12:45

شركة روكويل الألمانية تباشر بأعمال صب ارضية مجمع الطب الرياضي في المدينة الشبابية

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اعلنت شركة روكويل الألمانية الجهة المنفذة لمشروع مجمع الطب الرياضي في المدينة الشبابية بشارع فلسطين عن المباشرة بأعمال صب ارضية المبنى بمساحة كلية ٢٩٨٨ متر مربع و بابعاد ٨٣م*٣٦م.
وقال مدير المشروع مصطفى محمد انه "تم استخدام احدث المعدات والاليات في تنفيذ هذه الاعمال وبخبرات اجنبية (المانية) عراقية مشتركة، حيث تم اكمال العمل بأفضل واعلى المواصفات الفنية".

واضاف ان "الاعمال الانشائية سيتم تنفيذها بنفس الوتيرة وبجدية عالية و استخدام اجود المواد الانشائية في عملية تشييد مجمع الطب الرياضي مبينا ان المشروع سيخدم شريحتين مهمتين وهي شريحة الرياضيين والمواطنين ايضاً وذلك لوجود عيادات فحص خارجية متخصصة بالإصابات والمشاكل الصحية للمفاصل والعمود الفقري والعظام".


ويتكون مشروع الطب الرياضي من ٤٦ غرفة رقود من النوع الاعتيادي وباعلى المواصفات و ٤ غرف VIP ومطابخ مركزية مع مطعم وكافتيريا و مسبح للعلاج الطبيعي عدد ٢ و صالات للعلاج الطبيعي و صالة عمليات للطوارئ و صالات عمليات تخصصية عدد 3.

بالإضافة الى مختبر تخصصي و مختبر عام عدد و مصرف للدم وفحوصات الدم مصاعد عدد ٦ مطابقة للمواصفات العالمية غرف للطواري عدد ٤ وغرف للعمليات الصغرى، فضلا عن وجود نظام الاستدعاء التمريضي نظام ال IT لتنظيم الفعاليات في المستشفى ومنظومة اتصالات متطورة و منظومة العرض الفضائي متطورة جداً .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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