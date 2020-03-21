شركة روكويل الألمانية تباشر بأعمال صب ارضية مجمع الطب الرياضي في المدينة الشبابية

2020-03-21 | 12:45
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اعلنت شركة روكويل الألمانية الجهة المنفذة لمشروع مجمع الطب الرياضي في المدينة الشبابية بشارع فلسطين عن المباشرة بأعمال صب ارضية المبنى بمساحة كلية ٢٩٨٨ متر مربع و بابعاد ٨٣م*٣٦م.
واضاف ان "الاعمال الانشائية سيتم تنفيذها بنفس الوتيرة وبجدية عالية و استخدام اجود المواد الانشائية في عملية تشييد مجمع الطب الرياضي مبينا ان المشروع سيخدم شريحتين مهمتين وهي شريحة الرياضيين والمواطنين ايضاً وذلك لوجود عيادات فحص خارجية متخصصة بالإصابات الرياضية والمشاكل الصحية للمفاصل والعمود الفقري والعظام".
ويتكون مشروع الطب الرياضي من ٤٦ غرفة رقود من النوع الاعتيادي وباعلى المواصفات و ٤ غرف VIP ومطابخ مركزية مع مطعم وكافتيريا و مسبح للعلاج الطبيعي عدد ٢ و صالات للعلاج الطبيعي و صالة عمليات للطوارئ و صالات عمليات تخصصية عدد 3.
بالإضافة الى مختبر تخصصي و مختبر عام عدد و مصرف للدم وفحوصات الدم مصاعد عدد ٦ مطابقة للمواصفات العالمية غرف للطواري عدد ٤ وغرف للعمليات الصغرى، فضلا عن وجود نظام الاستدعاء التمريضي نظام ال IT لتنظيم الفعاليات في المستشفى ومنظومة اتصالات متطورة و منظومة العرض الفضائي متطورة جداً .
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