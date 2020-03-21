مصر تقرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة بالأزهر وإغلاق الكنائس لمواجهة 'كورونا'

أعلن الأزهر والكنيسة القبطية في مصر، السبت، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19"، بين المؤمنين. أصدرت الكنيسة القبطية المصرية بيانا أعلنت فيه غلق جميع الكنائس على مستوى الجمهورية ومنع زيارة الأديرة، تحسبا من تفشي فيروس كورونا. من جهة أخرى، قرر شيخ الجامع الأزهر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر حرصا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار الوباء وانطلاقا من القاعدة الشرعية بأن "صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات".

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