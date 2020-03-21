بالفيديو اسراب الجراد تغزو الديوانية

اسراب من الجراد تغزو المحاصيل الزراعية في بادية قضاء الشنافية غربي الديوانية، قادمة من الحدود السعودية الكويتية مرورا بالبصرة والمثنى وصولا الى حدود المحافظة، تسببت بإضرار لألاف الدونمات الزراعية للمحاصيل بحسب المزارعين.مختصون في الشأن الزراعي، حذروا من اضرار هذه الحشرة على المحاصيل الزراعية، بالإضافة الى اضرارها على الانسان، من خلال نقلها للفايروسات والبكتريا بواسطة تنقلها من مكان الى آخر، فيما دعوا الى مكافحتها جويا للسيطرة على اعدادها الكبيرة كونها تنتشر في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وأكدت مديرية الزراعة باتصال هاتفي، وصول فرق متخصصة، لمكافحة اسراب الجراد على الأرض دون اللجوء الى المكافحة الجوية حتى الآن، فيما نفت وجود اضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية