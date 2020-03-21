روحاني يتوقع تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا خلال ثلاثة أسابيع

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت إن إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد بما في ذلك قيود السفر لن تُطبق إلا لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حيث يتوقع تراجع حدة الأزمة بحلول ذلك الموعد.
وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن إيران ”يجب أن تفعل كل ما هو ضروري لعودة الإنتاج الاقتصادي إلى طبيعته“. واتهم ”معادين للثورة“ بالتآمر لوقف الإنتاج الاقتصادي.
وإيران واحدة من الدول الأكثر تضررا بالعدوى خارج الصين حيث سجلت أكثر من 1400 حالة وفاة حتى الآن وقرابة 20 ألف إصابة مؤكدة.
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