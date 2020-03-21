القوات الأمنية العراقية تحبط هجوما شنه عناصر تنظيم "داعش" جنوبي الموصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

أحبطت القوات الأمنية العراقية،السبت، هجوما شنه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي الموصل.



وقال مصدر في شرطة نينوى، إن القوات الأمنية تصدت لهجوم شنته عناصر تنظيم داعش الارهابي، مشيرا إلى أنه تم اعتقال العناصر في ناحية الشورة جنوبي الموصل.

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت الناحية بالكامل للبحث عن متسللين من العصابات الإرهابية.

وأعلنت السلطات العراقية،الشهر الماضي، القضاء على ٣٩ إرهابيا بينهم قيادات التنظيم الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

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وأوضحت في بيان حينها، أن المفتي الشرعي للتنظيم في العراق والمسؤول العسكري من بين هذه القيادات الإرهابية.

وكشف جهاز مكافحة الإرهاب، التابع لوزارة الدفاع، مؤخرا، عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لفلول "داعش" الإرهابي، أصبحت مصدرا تستفيد منه الدول الإقليمية.

وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد يوليو/تموز 2017.

وأطلق الجيش العراقي في يوليو/تموز 2019 عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

وشملت "إرادة النصر" عمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية-السورية.