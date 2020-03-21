شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنغولا تعلن اكتشاف أول إصابتين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 أعلنت السلطات الأنغولية تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرغ" اليوم السبت. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس كورونا المستجد "جائحة" بعد أن خرج عن نطاق السيطرة في العديد من دول العالم ، وأزهق حياة الالآف من سكان العالم. وتعد الدول الأفريقية جنوب الصحراء الأقل تضرراً من فيروس كورونا حتى الآن، لكن الأيام الأخيرة شهدت اكتشاف حالات إصابة ووفاة وتزايدها بعدد من الدول الأفريقية.





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