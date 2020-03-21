الأردن: ضبط 31 شخصاً خالفوا أوامر حظر التجول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

وصل عدد من تم ضبطهم مخالفين لقرار حظر التجول في الأردن، الذي أعلنه رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع، عمر الرزاز لوقف انتشار فيروس كورونا، بعد ساعتين من دخوله حيز التنفيذ صباح اليوم السبت، إلى 31 شخصاً. وبحسب مديرية الأمن العام، فإن هؤلاء الأشخاص مخالفين لأمر الدفاع رقم 2، والقاضي بحظر التجول في الساعة السابعة من صباح هذا اليوم، مشيرة إلى أنه جرى تحويلهم للمراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكد المتحدث الإعلامي للمديرية، أنه لن يتم التهاون مع إنفاذ أمر الدفاع، وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه، وأهاب الجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف كان. يشار إلى أن وزير الصحة الأردني سعد جابر، كشف مساء الجمعة، أن الأردن سجل 15 حالة جديدة بفيروس كورونا. وأوضح جابر في إيجاز صحافي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 84 حالة.

