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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 1556 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، إن العدد الإجمالي للوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد ارتفع اليوم السبت، بأكثر من 100 ليصل إلى 1556 في حين تجاوز عدد الإصابات 20 ألفاً. كان العدد الإجمالي للوفيات في إيران قد بلغ 1433 أمس الجمعة، في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 19644. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أعلنت الجمعة، فرار 23 سجيناً من سجن في جنوب غرب إيران، بعدما تمردوا على حراس كانوا يحصون المعنيين بإجراء عفو صدر بمناسبة السنة الفارسية الجديدة.
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