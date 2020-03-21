لبنان: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 187 حالة. وقالت الوزارة، في بيان صحافي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس. وأشارت إلى أنها تتابع التقصي الوبائي أو مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت أخيراً، داعية جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة لا سيما الحجر المنزلي الإلزامي، وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

