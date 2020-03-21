إصابة 4 وزراء بفيروس كورونا في بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

أصيب وزير المناجم والمحاجر في بوركينا فاسو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بعد أيام من إصابة عضو برلماني. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت أن أعراض الإصابة ظهرت على الوزير أومارو ايدانى بعد عودته من مؤتمر عقد فى تورنتو بكندا. وأشارت "بلومبرغ" إلى إصابة وزراء الخارجية ألفا بارى، وإدارة الأراضي سيميون ساوادوجو، والتعليم ستالنيسلاس إوارو، بالفيروس القاتل. وتعد بوركينا فاسو، واحدة من أكثر الدول الأفريقية تأثراً بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد الوفيات إلى ثلاث حالات وعدد المصابين إلى 64 حالة. كان رئيس بوركينا فاسو، مارك كابوري، قرر، الجمعة، إغلاق كافة مطارات البلاد، وكذلك الحدود البرية، وفرض حظر على مستوى الدولة للحد من انتشار الفيروس. وتعد بوركينا فاسو واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم.

