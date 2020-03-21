- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 4 وزراء بفيروس كورونا في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
أصيب وزير المناجم والمحاجر في بوركينا فاسو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بعد أيام من إصابة عضو برلماني. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت أن أعراض الإصابة ظهرت على الوزير أومارو ايدانى بعد عودته من مؤتمر عقد فى تورنتو بكندا. وأشارت "بلومبرغ" إلى إصابة وزراء الخارجية ألفا بارى، وإدارة الأراضي سيميون ساوادوجو، والتعليم ستالنيسلاس إوارو، بالفيروس القاتل. وتعد بوركينا فاسو، واحدة من أكثر الدول الأفريقية تأثراً بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد الوفيات إلى ثلاث حالات وعدد المصابين إلى 64 حالة. كان رئيس بوركينا فاسو، مارك كابوري، قرر، الجمعة، إغلاق كافة مطارات البلاد، وكذلك الحدود البرية، وفرض حظر على مستوى الدولة للحد من انتشار الفيروس. وتعد بوركينا فاسو واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 وزراء بفيروس كورونا في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.