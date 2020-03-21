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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيمبابوي تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت زيمبابوي تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، لرجل يبلغ من العمر 38 عاما، ليقترب عدد الدول الأفريقية التي اكتشفت حالات الإصابة من 40 دولة.
وقال وزير الصحة أوبديا مويو، في وقت متأخر، الجمعة، إن المصاب الذي يقيم في المقصد السياحي الشهير "فيكتوريا فولز" عاد من رحلة إلى بريطانيا في 15 مارس/آذار.
وأضاف مويو، في بيان، أن الرجل خضع للحجر الذاتي عندما عاد إلى زيمبابوي واتصل بطبيبه عندما مرض، ثم قام الطبيب بإخطار فريق الطوارئ للتعامل السريع مع "كوفيد - 19".
وتابع أن الوزارة تتعقب جميع الاشخاص المحتمل أن يكون الرجل قد اختلط بهم.
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