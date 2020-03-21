أنجولا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأنجولية تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج، السبت.



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وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن أفريقيا نجت إلى حد كبير من هذا الوباء لأسابيع، لكنها سجلت الآن أكثر من 700 حالة إصابة و17 حالة وفاة على الأقل.

وتعد الدول الأفريقية جنوب الصحراء الأقل تضرراً من فيروس كورونا حتى الآن، لكن الأيام الأخيرة شهدت اكتشاف حالات إصابة ووفاة وتزايدها بعدد من الدول الأفريقية، وهناك مخاوف من ألا تستطيع النظم الصحية الوطنية الضعيفة في أفريقيا الصمود أمام تفشي المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا المستجد "جائحة" بعد أن خرج عن نطاق السيطرة في العديد من دول العالم، وأزهق حياة الآلاف من سكان العالم.