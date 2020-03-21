ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 16662

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات، السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل إلى 16662 حالة، موضحاً أن حالات الوفيات بالمرض وصلت إلى 47 حالة.



Advertisements

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور قد أعلنت، الخميس، العمل على تعبئة قسم من جنود الاحتياط في الجيش في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت كارنباور، في مؤتمر صحفي: إنّ نحو 2300 من جنود الاحتياط و900 "من جنود الاحتياط يعملون في مجال الصحة" امتثلوا للدعوة الأولى في نهاية الأسبوع الماضي.