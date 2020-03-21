شكرا لقرائتكم تونس تعلق الرحلات الداخلية.. ووزير يوضح الثغرة الأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف مكي، على أهمية تعاون المواطنين في البلاد بالإجراءات التي حددتها السلطات، وفرض الحجر العام لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره. وأعلن تعليق كافة الرحلات الداخلية في البلاد.

كما اشار إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة.

إلى ذلك، حدد الثغرة الأكبر في معركة محاربة الوباء، معتبراً أن عدم التزام التونسيين بالحجر العام وحظر التجول يشكل نقطة خطيرة في محاربة الوباء.

كما أوضح أن عدم إعطاء معلومات دقيقة من قبل المواطنين حسب البطاقة الصحية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالطريقة الصحيحة للحجر المنزلي تزيد الوضع سوءاً.

وأشار إلى أن السلطات الصحية قررت نظرا لتلك الثغرات فتح مراكز عزل صحي في مواقع معينة لمدة 14 يوما، كما ناشد المواطنين معاونة السلطات في حماية المجتمع من نقل العدوى، وحثهم على الالتزام بالمعايير الصحيحة للعزل.

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يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، الجمعة، الحجر العام في البلاد. وقال في كلمة متلفزة عبر التلفزيون الرسمي: "ليس هناك داع للفزع أو الهلع، مشددة على أن الدولة ستوفر كل الدعم لحماية التونسيين".

كما طالب بعدم مغادرة المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، مؤكدا أنه تم منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية.

وأوضح أن الدولة "بكل أجهزتها" ستؤمن كل المرافق العمومية، مشيرا إلى أن المحلات الغذائية ستظل مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى وسيتم تزويدها بالمواد الغذائية اللازمة.

ودعا إلى إيجاد حلّ منسق للوباء على المستوى الدولي في إطار الأمم المتحدة.

وكانت تونس سجلت حتى الجمعة 54 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، لكن لم يتم إجراء سوى 690 فحصا فقط.