الأعلى للجامعات يؤجل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب كورونا

كتب: ضياء السقا

قرر المجلس الأعلى للجامعات، تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بجميع الجامعات إلى 30 مايو المقبل، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

واجتمع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته رقم (698) المنعقدة اليوم السبت ، حيث أستعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة فى الجامعات فى إطار تطورات الوضع العالمى لإنتشار فيرو س كورونا المستجد، وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لمنع إنتشار المرض وفى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وبحسب بيان للمجلس، فى بداية الجلسة ثمن الأعلى للجامعات قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التى تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.

‏كما ناشد المجلس المواطنين بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من إنتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمى الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولى الذى يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.

وأكد المجلس على أن الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية هى الأولوية الأولى له وأنه يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ عليها.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات ، التأكيد على إنجاز خطة الطوارى المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما فى ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.

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كما تم التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذى أنعقد فى جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.

وأعلن الاستمرار فى تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسى الثانى بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظرى لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملى للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو فى الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والإستخدام المجانى للمنصات التعليمية الإلكترونية، وأنه فى حالة إستمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء إمتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى وضم درجاتها على إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني.

وتؤجل إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقاً للجداول التى ستعلن من كل جامعة أو فى موعد يتم إعلانه لاحقاً وفقاً لمستجدات الأمور.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقاً لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

وقرر المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى حينه التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الانتشار الوبائى لفيروس كورونا المستجد.