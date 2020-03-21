"أمريكا تنتفض ضد كرونا".. تعليق الدراسة ووقف الضرائب والقروض وإجازات مدفوعة.. والفيرس يضرب أوربا

في مواجهة عاصفة اجتياح فيروس كورونا لدول العالم، تقوم ثلاث ولايات أميركية كبرى بعزل مواطنيها في مواجهة عاصفة فيروس كورونا، التي تنتشر بسرعة وتجهد النظم الصحية في أجزاء كبيرة من أوروبا.

وأعلنت ولايتي نيورك وإلينوي أنهما ستقيدان حركة السكان إلى حد كبير ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن فعلت أكبر ولاية أميركية، كاليفورنيا ولك الجمعة. علما أن عدد سكان الولايات الثلاث مجتمعة يبلغ أكثر من 70 مليون نسمة.

ومع تعرض المستشفيات الأميركية لضغوط بالفعل، فإن المسؤولين يائسون لمنع - أو على الأقل الحد - من تكرار ما حدث في الصين وأوروبا، حيث طغى الوباء على الخدمات الطبية في مدينة ووهان وسط الصين في وقت سابق من هذا العام، والآن يبلغ أقصى قوته في إيطاليا وإسبانيا، كما طلبت بريطانيا من 65 ألف ممرض وطبيب متقاعد العودة إلى العمل. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".



وتم تأكيد أكثر من 275 ألف حالة على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 11 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات جامعة جون هوبكنز، والتي أشارت إلى تعافي ما يقرب من 90 ألف شخصا.



وبالنسبة لمعظم الناس، لا يسبب الفيروس الجديد سوى أعراض خفيفة أو معتدلة، مثل الحمى والسعال، ولكنه بالنسبة للبعض الأخر، وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية موجودة، فيمكن أن يسبب مرضا أكثر حدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي.

وهدأ تفشي المرض في آسيا، حيث تحول القلق نحو منع عودة الفيروس، حيث تستورد الصين وأجزاء أخرى من المنطقة الآن حالات من أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى.



أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده اتخذت عدة إجراءات، للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي وصفه بـ"للعدو الخفي"، الذي أصاب أكثر من 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة، وأدى لوفاة أكثر من 150 آخرين. حسبما نشر موقع "مصراوي".



وقال الرئيس الأمريكي، في المؤتمر اليومي لخلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا:

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- التنسيق مع دول الجوار وتبذل مجهودات كبيرة لمواجهة تفشي كورونا.

- توزيع الكمامات الواقية على جميع الولايات التي تعاني نقصا.

- إغلاق المدارس وأوقفت دفع القروض وقامت بتغيير مواعيد تحصيل الضرائب.

- طلب تعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات من دون إضافة فوائد عليهم.

- دراسة منح الموظفين إجازات مدفوعة.

- الحرص الشديد على منع انتقال الفيروس عبر المهاجرين.

- لا يفكر حاليًا بفرض حجر صحي كامل على الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إغلاق الحدود مع دولة كندا جارة الولايات المتحدة سيبدأ من الليلة، مجددًا على أهمية تجنب السفر، قائلًا "هذه معركة قاسية".



شددت الولايات المتحدة، الخميس، تحذيرها للأميركيين، فطالبتهم بعدم السفر إلى الخارج لأي داع، والعودة إلى الولايات المتحدة إن أمكنهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



وبذلك، بلغ مستوى التحذير الصادر عن وزارة الخارجية مستواه الأقصى، وشمل كامل العالم، مما يمثل إجراء غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الأميركية على "تويتر" أنها "توصي المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى الخارج بسبب وطأة كوفيد-19 في العالم".