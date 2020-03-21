إطلاق المرحلة الثانية من خطة حماية السجناء من كورونا في الشمال

أكد نقيب محامي ​الشمال​ ​محمد المراد​ في كلمة له عقب اجتماعا طارئ عقده اتحاد ​نقابات المهن الحرة​ في ​طرابلس​ والشمال لاطلاق المرحلة الثانية من الخطة العامة المتعلقة بالاستراتيجيات الطبية الواجب اتباعها لحماية السجناء من ​فيروس كورونا​ في سجون الشمال "التعاون الملفت من ​القضاء​، بداية من رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ والمدعي العام التمييزي، والرئيس الأول في الشمال وقضاة الجزاء، إضافة الى الدور المتقدم ل​وزارة الداخلية​ التي تسهل العمل على مستوى السجون"، منوها بـ"القرارات الصادرة عن محكمة الشمال برئاسة القاضي داني شبلي، بتخلية سبيل متهمين بدون كفالة بناء على الآلية ​الجديدة​ المتبعة، وإحالة القرارات الى القلم لتنفيذها وفق الآليات التي تم إعتمادها في نقابة المحامين في طرابلس، ما بين القضاء وإدارة السجون".

واشار الى أننا "نجتمع اليوم لوضع الاستراتيجية الطبية، كمرحلة ثانية من الخطة العامة لمواجهة فيروس كورونا بالنسبة لسجون الشمال، فنحن اليوم أمام إمتحان آخر لمواجهة هذا الفيروس المستجد، وفق خطة طبية إرشادية توجيهية توعوية ضرورية، وسوف نتابع هذا الموضوع كنقابات مهن حرة في الشمال الى أبعد مدى"، مشددا على "ضرورة تجهيز الشمال لمواجهة هذا الفيروس"، مؤكدا أنه "لا يجوز أن يعامل الشمال بكل مستشفياته بطريقة مختلفة، فنحن اليوم أمام حال صحية طارئة، تشمل كل لبنان للأسف، فبالتالي من حق الشمال أن يكون جاهزا بمشافيه سيما الحكومية منها، لإستقبال حالات كورونا فحصا وعلاجا".