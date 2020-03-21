وليد البعريني: لإجراءات وقرارات تترافق مع استمرار حال التعبئة العامة

طالب عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، ​الحكومة​ بـ"إجراءات وقرارات تترافق مع استمرار حال التعبئة العامة، لتعلق من خلالها ​الضرائب​ والرسوم المتوجبة على المواطنين ويتم إعفاؤهم من الغرامات، أو إعادة جدولتها بعد تخفيضها، وكذلك اتخاذ خطوات مماثلة بالنسبة إلى المؤسسات والشركات".

واعتبر أن "غالبية الأعمال معطلة والناس بلا مداخيل، وبالتالي لا يمكن للمواطن تأمين لقمة عيشه، ومن واجب ​الدولة​ مساندته عبر قرارات من هذا النوع".

وكانت وزارة الصحة أعلنت منذ قليل أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس الكورونا، وجاء في البيان: "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 21 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 187 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 24 حالة جديدة عن الامس).