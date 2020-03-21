جريح بحادث على تقاطع سامي الصلح وقتيل بحادث على مدخل الهرمل

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن جريحا سقط نتيجة تصادم بين مركبة و​دراجة نارية​ على تقاطع ​سامي الصلح​ ​بيروت​. من جهة أخرى، وقع حادث سير على مدخل الهرمل الشرقي بين سيارة مرسيدس وسيارة من نوع شيروكي، مما أدى الى مقتل سائق المرسيدس واصابة 3 من الجنسية السورية، ويتولى عناصر من الصليب الاحمر والهيئة الصحية الاسلامية نقل الجرحى والقتيل الى مستشفيات الهرمل، فيما يعمل عناصر من الجيش على تنظيم السير بعد قطع الطريق في شكل جزئي، وتتولى عناصر من القوى الامنية التحقيق بالحادث.

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