توقيف أحد المشاركين بقتل الشاب حسام بشراوي

أوقفت دورية من ​مخابرات الجيش​، أحد المشاركين بقتل الشاب حسام بشراوي وهو اللبناني ع.ح.ح، بعد عملية استدراج له، في جوار بلدة حوش السيد علي، على ​الحدود اللبنانية السورية​، حيث حاول الفرار من الكمين.

وكان الجيش أوقف قبل يومين اثنين من المشتبه بهما، فيما توارى آخرون، ومنهم المذكور، في اتجاه ​الاراضي السورية​.