توقيف أحد المشاركين بقتل الشاب حسام بشراوي

أوقفت دورية من مخابرات الجيش، أحد المشاركين بقتل الشاب حسام بشراوي وهو اللبناني ع.ح.ح، بعد عملية استدراج له، في جوار بلدة حوش السيد علي، على الحدود اللبنانية السورية، حيث حاول الفرار من الكمين.
وكان الجيش أوقف قبل يومين اثنين من المشتبه بهما، فيما توارى آخرون، ومنهم المذكور، في اتجاه الاراضي السورية.
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