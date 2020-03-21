البزري: الحكومة تستغل أزمة الكورونا لتمرير الكابيتال كونترول

دعا عضو "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" ​عبد الرحمن البزري​ قوى ​الثورة​ والإنتفاضة إلى التنبه لأن ​الحكومة​ الحالية تستغل محنة ​الكورونا​ و​الأزمة​ الصحية التي يُعاني منها ​لبنان​ في محاولة لتمرير بعض القرارات الخطيرة خاصة تلك المتعلقة بالكبيتال كونترول وغيرها من الأمور ​المال​ية والمصرفية. وأضاف إن تصريح ​وزير المالية​ لجريدة ​الفايننشال تايمز​ التي تُعتبر من أهم الصحف المالية في ​العالم​ وأكثرها تأثيراً يثير الريبة والقلق، ويظهر نوايا هذه الحكومة في تدفيع المواطن اللبناني ثمن المحنة المالية التي تسببت بها القوى السياسية التي نهبت البلاد وأهدرت المال العام.

كما دعا إلى التنبه لضرورة التحرك ضمن حدود الإجراءات الحكومية المتخذة نتيجة للواقع الصحي وإظهار عدم موافقتها وغضبها ورغبتها في التصدي لهذه القرارات في زمن إنشغال الناس بصحتهم وقلقهم على لقمة عيشهم.