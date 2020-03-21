قدامى القوات: لعزل المخيمات السورية والفلسطينية صحيا"

شددت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية على وجوب عزل المخيمات السورية والفلسطينية صحيا" ومنع الدخول اليها والخروج منها، والاتصال بالاونروا وهيئات الامم المتحدة لتأمين الوقاية داخلها بشكل يمنع تفشي الكورونا فيها، مشددة على "أن دخول الدولة الى المخيمات الفلسطينية بات امرا" ملحا" ، ولا يمكن ترك 12 مخيم فلسطيني بدون رقابة صحية تديرها وزارة الصحة ، فالمقيم كما اللبناني ، عليه اتباع ارشادات الحكومة بشكل صارم . ان الوباء لا يميز بين الناس بل هو يضرب أينما كان ، ومن هنا طلبنا الدقيق بتسليم الدولة كل سبل الوقاية والعلاج داخل المخيمات وخارجها".

ونوهت الهيئة بجهود القوى الامنية التي استطاعت القبض على قتلة البشراوي في الهرمل ، وملاحقة عصابات سرقة السيارات من لبنان الى داخل سوريا .

ونبهت الهيئة الحكومة الى تجاوزات البنك المركزي والمصارف والصيارفة الذين فاقموا الازمة المالية بسلوكهم المالي وصولا" الى انعدام وجود دولار اميركي في المصارف ما يعطل الحركة بين لبنان والخارج ، عدا عن محاولة قوننة " الكابيتال كونترول " وهو نوع من حجز اموال المودعين وايداعاتهم .