عبدالله: نتيجة "كورونا" سلبية لشخصين في داريا

وجه عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تحية قائلاً: "التحية لبشار حسن ورفيقه نزار رحال، من جارتنا ​داريا​، لما ابدوه من حرص ووعي ومسؤولية، فبادروا ، واستطعنا مع خلية أزمة داريا بإشراف ​البلدية​ ومخاتير البلدة، من اتخاذ كل الاحتياطات. نتيجة فحص ​الكورونا​ سلبية لبشار ونزار. ​الصحة​ والسلامة لكل أهلنا في داريا والمنطقة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت منذ قليل أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس الكورونا، وجاء في البيان: "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 21 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 187 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 24 حالة جديدة عن الامس).

