قطع طرق في عكار للحد من انتشار فيروس كورونا

عملت بلدية فنيدق بالتنسيق مع آل جعفر على قطع الطريق الجبلية فنيدق - القموعة - كرم شباط - بيت جعفر - القبيات، في اطار التدابير الاحترازية للحد من انتقال فيروس الكورونا وتفشيه، وحرصا على السلامة العامة.
وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت في بيان، أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس الكورونا، وجاء في البيان: "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 21 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 187 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 24 حالة جديدة عن الامس).
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