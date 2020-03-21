روكز: عدد المصابين في كسروان-جبيل يتراوح بين 12 و14 مصابا

اكد النائب شامل روكز ان منطقة كسروان – جبيل كانت صريحة من خلال تعميم عدد الحالات المصابة، مضيفا: البعض حجر نفسه بعض اصابته بالكورونا.
وأكد في حديث إذاعي، انه "لا داعي للهلع ولكن يجب الوقاية واخذ الحيطة، لافتا إلى ان "عدد المصابين في كسروان-جبيل يتراوح بين 12 و14 مصابا، مؤكدا شفاء بعض المصابين". وشدد على ان مستشفى سيدة المعونات خصصت قسما لمرضى الكورونا، مضيفا: المستشفيات بحاجة الى دعم الدولة.
واكد ان الناس خائفة ولكن في حال حجر نفسه المصاب فالعدوى لن تنتقل الى الآخرين. وراى ضرورة فرض حالة حظر التجول حتى لا تطول الأزمة.
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