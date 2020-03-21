روكز: عدد المصابين في كسروان-جبيل يتراوح بين 12 و14 مصابا

اكد النائب ​شامل روكز​ ان منطقة ​كسروان​ – جبيل كانت صريحة من خلال تعميم عدد الحالات المصابة، مضيفا: البعض حجر نفسه بعض اصابته ب​الكورونا​.

وأكد في حديث إذاعي، انه "لا داعي للهلع ولكن يجب ​الوقاية​ واخذ الحيطة، لافتا إلى ان "عدد المصابين في كسروان-جبيل يتراوح بين 12 و14 مصابا، مؤكدا شفاء بعض المصابين". وشدد على ان ​مستشفى سيدة المعونات​ خصصت قسما لمرضى الكورونا، مضيفا: ​المستشفيات​ بحاجة الى دعم ​الدولة​.

واكد ان الناس خائفة ولكن في حال حجر نفسه المصاب فالعدوى لن تنتقل الى الآخرين. وراى ضرورة فرض حالة ​حظر التجول​ حتى لا تطول ​الأزمة​.