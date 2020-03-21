الأوقاف المصرية توقف صلاة الجمعة والجماعة في جميع المساجد لمدة أسبوعين

أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، في بيان أنه قرر "إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد على مستوى الجمهورية، حرصًا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار فيروس كورونل، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات".
كما قرر شيخ الأزهر أحمد الطيب "إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في الجامع الأزهر، حرصا على سلامة المصلين لمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء".
يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت غلق جميع الكنائس، وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة.
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