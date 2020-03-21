باكستان تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية لاسبوعين بسبب كورونا

علقت ​باكستان​ جميع الرحلات الجولة الدولية لاسبوعين بسبب ​كورونا​.

هذا وسجلت باكستان، الأربعاء، أول حالتيَ وفاة بفيروس كورونا الجديد.

ولفت وزير الصحة، ظفار ميرزا الى إنّ الحالتين في إقليم خيبر باختونخوا، شمال غربي البلاد، موضحا أن "إحدى الحالتين وقعت في عاصمة الإقليم بشاور، فيما وقعت الأخرى في مقاطعة ماردان".

كما أشار الى أنّ إحدى الحالتين لرجل (50 عاما) عاد مؤخرا من العمرة، فيما كانت الوفاة الثانية لرجل (36 عاما)، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألفا في 172 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.