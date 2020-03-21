الصحة الفلبينية: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ​وزارة الصحة​ ​الفلبين​ية 45 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليصل عدد الإصابات المسجلة اليوم إلى 77.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الفلبين إلى 307. كانت الفلبين قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن اكتشاف 32 إصابة جديدة كما سجلت الوفاة التاسعة عشرة في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا. وفرضت ​الحكومة​ على أكثر من نصف سكان البلد حجرا صحيا مشددا في المنازل للحد من انتشار الفيروس.

وحتى صباح أمس، أصاب كورونا أكثر من 246 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.