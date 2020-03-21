تونس تعلق رحلات الطيران الداخلية بسبب كورونا

علقت تونس رحلات الطيران الداخلية بسبب كورونا.
هذا وعقب اجتماع لخلية متابعة الفيروس في البلاد، اشار وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، في مؤتمر صحافي الى انه "تم اتخاذ قرار تعليق الرحلات البحرية القادمة من شمالي إيطاليا، لتفادي انتشار فيروس كورونا بالبلاد"، مضيفا: "تم تحويل الرحلات الجوية القادمة من شمالي إيطاليا إلى المحطة الجوية الثانية (terminal 2) بمطار قرطاج، لعزلها عن بقية الرحلات".
وسجلت تونس إصابة واحدة بالفيروس لشخص 40 عاما، عائد من إيطاليا على متن باخرة، في 27 شباط الماضي.
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