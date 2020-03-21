الكنيسة القبطية قررت وقف القداديس وإغلاق الكنائس منعا لإنتشار كورونا

أعلنت ​الكنيسة القبطية​ الأرثوذكسية، في بيان أنها أوقفت إقامة القداديس وأغلقت الكنائس من اليوم ولمدة أسبوعين، ولحين إشعار آخر، بسبب ​فيروس كورونا​، موضحة أنه "سيتم أيضا إغلاق قاعات العزاء واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفى فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات".

وناشدت الكنيسة القبطية "جموع ​الأقباط​ في مصر والخارج عدم التهاون إزاء ​الأزمة​ الحاضرة، والالتزام بالإجراءات التي تعلنها السلطات المسؤولة، للمساهمة بفاعلية في تفادي كارثة تلوح في الأفق، يترجمها تزايد أعداد المصابين بالفيروس والمتوفين في ​العالم​، فليس من الحكمة أو الأمانة أن يكون ​الإنسان​ سببًا في إصابة الآخرين أو فقد أحد أحبائه".

إلى ذلك، قررت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة ​البابا تواضروس​ الثاني، غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة.