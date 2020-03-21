LBCI: بيان ثان سيصدر عن وزارة الصحة اليوم واعداد المصابين فاقت الـ50

علمت قناة الـ"LBCI" ان بيانا ثانيا سيصدر بعد قليل عن ​وزارة الصحة​ يجدد اعداد المصابين ب​فيروس كورونا​.

وقد علمت الـ"LBCI" ان الاعداد فاقت الخمسين، علما ان ارتفاع الاعداد مرتبط بالاسابيع التي سبقت اعلان التعبئة الصحية، اما التزام البقاء في المنازل بشروط صارمة وعدم الاختلاط مع افراد العائلة من المفترض ان تبدأ نتائجه بالظهور عبر انخفاض تدريجي في عدد المصابين بعد حوالي اسبوعين من تاريخ التعبئة".

وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت صباح اليوم أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس الكورونا، وجاء في البيان: "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 21 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 187 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 24 حالة جديدة عن الامس).