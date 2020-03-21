جنبلاط طالب بإعلان حالة الطوارئ كما فعلت كل الدول

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب ​وليد جنبلاط​ الى انه "يبدو ووفق المعلومات ان المرض يتفشى بشكل سريع وقد سجل حتى الان اليوم 24 حالة جديدة نتيجة عدم تقييد الناس بالبقاء في منازلهمم"، مطالبا بـ"إعلان ​حالة الطوارئ​ كما فعلت كل الدول ومنع الناس بأي ثمن من التجول وإلا تفقد السيطرة التي حتى الان كانت مقبولة".

وأضاف "من جهة ثانية فهذا الوباء قاتل لا يرحم وإذا أتت ​الساعة​ فان اهم شيء الدفن في حفرة تحت الأرض والتأكد بان الجثة معزولة تماما. من التراب والى التراب نعود"، مشددا على "ضرورة إيجاد أماكن للدفن في ​المشاعات​ بعيدا عن القرى .نحن في بداية طريق الجلجلة وقد تطول إلى اكثر من سنة .الروح خالدة الجسد لاشيء".