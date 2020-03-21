تعيين العميد علي غالب شريف رئيساً للمحكمة العسكرية خلفاً لحسين عبدالله

تم تعيين العميد علي غالب شريف رئيساً للمحكمة العسكرية خلفاً للعميد الركن حسين عبدالله بعد استقالته من منصبه على خلفية اطلاق العميل عامر الفاخوري.
وكان رئيس المحكمة العسكرية في لبنان حسين عبد الله أعلن أمس تنحيه من منصبه، قائلا: "احتراماً لقسمي وشرفي العسكري أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية". وأضاف "أتنحى عن رئاسة محكمة يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل وألم أسير وتخوين قاض".
يذكر ان العميل عامر الفاخوري غادر إلى أميركا عبر طوافة أميركية غطت في سفارة أميركا في لبنان وذلك بعد ابطال التعقبات بحقه.
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