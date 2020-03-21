سكاي نيوز: عدد حالات الوفيات بكورونا في إيطاليا بلغ حتى اليوم 4032

لفتت قناة "سكاي نيوز" في تقرير الى أنه رغم إعلان الإغلاق في ​إيطاليا​، تواصل الوفيات والإصابات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد في الارتفاع. ومن خلال متابعة مجريات الأمور في العديد من الدول، يتضح أن السكان، الذين يفترض بهم الوعي بهذا الفيروس وخطورته، هم السبب في تفشيه في كثير من المناطق، خصوصا بين فئات ​الشباب​، لأنهم يعتقدون أنفسهم محصنين من المرض أو أنه لا يقتلهم، مشيرة الى أنه على الرغم من أن إيطاليا أصبحت في حالة إغلاق كامل منذ 9 آذار، فإن إجراءاتها فشلت في احتواء انتشار الوباء، وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس كورونا، حتى اليوم إلى 4032 حالة وفاة، متجاوزة ​الصين​، حيث تفشى الفيروس لأول مرة، في أعداد الوفيات.

وذكرت أن رئيس إقليم ​لومباردي​ الأكثر تضررا في البلاد، أتيليو فونتانا، قال لوسائل الإعلام الإيطالية "لسوء الحظ، فإن أعداد الإصابات بالفيروس لا تتراجع. قريبا لن نتمكن من مساعدة أولئك الذين يصابون بالمرض"، مشيرا الى أنه سيتعين على ​الحكومة​ إجراء تغيير في الأوضاع "لأنه إذا لم يتم فهم الرسالة، فيجب أن نكون أكثر صرامة في إيصالها".