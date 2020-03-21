العربية: تسجيل 2705 إصابات جديدة في ألمانيا بكورونا في يوم واحد

أفادت قناة "العربية" عن تسجيل 2705 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في يوم واحد.

من جانب آخر، يذكر أن الوفيات بفيروس كورونا قد ارتفع فى ألمانيا إلى 51 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 وفيات جديدة، وارتفع إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 18700.

وكانت ألمانيا سجلت 3 آلاف إصابة و16 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، وقال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد، مشيرا الى أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10999 حالة بينما توفي 20.