محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
أعلن قطاع كهرباء دمياط، اليوم السبت، فصل التيار عن عدة مناطق في مركز دمياط والقرى التابعة له، لإجراء صيانة دورية للمحولات، الاثنين المقبل.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن مناطق الفصل تشمل طريق المحور، وتقسيم أبو هندية والمعلمين، ومن المقرر قطع التيار عن الشوافعة يوم الثلاثاء.
وأهابت الشركة بالمواطنين الاستعداد للتعامل مع آثار الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهري.
كانت هذه تفاصيل خبر الإثنين.. فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بدمياط للصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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