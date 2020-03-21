مصادرة 26 طن سلع غذائية مخبأة في مخزن لحجبها عن الأسواق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث التموين، مالك مخزن سلع غذائية غير مرخص بالجيزة، لقيامه بتخزين أكثر من 26 طن مواد غذائية، وحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأضعاف سعرها.

تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، قيام مالك مخزن غير مرخص للسلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس؛ بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، وتخزينها وحجبها عن التداول، مستغلاً الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، تمهيداً لإعادة طرحها في أوقات لاحقة بعد رفع أسعارها .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن بحملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مالكه وتبين قيامه بتخزين كميات قدرها ( 26 طن و140 كيلو جرام من السلع الأساسية عبارة عن "مكرونة ، أرز ، دقيق" ) صالحة للاستهلاك الآدمي.. وحجبها عن التداول بالأسواق تمهيداً لطرحها للتداول بأزيد من الأسعار المقررة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.