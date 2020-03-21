للحد من "كورونا".. حجر صحي إلزامي في مراكز مُخصصة بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

قررت السلطات في تونس، السبت، تخصيص مراكز محددة لفرض الحجر الصحي الإلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وأعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في مؤتمر صحفي، السبت، عن تطبيق الحجر الصحي الالزامي على الوافدين من الخارج والمشتبه بحملهم الفيروس في مراكز تشرف عليها الوزارة.

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وقال المكي: "تبين أن الثغرة الكبرى هي عدم الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي أو الالتزام بذلك بشكل خاطئ ما يعرض العديد للعدوى بالفيروس".

وتابع المكي: "الدولة قررت فرض عزل صحي في مراكز محروسة يتوافر فيها الاشراف الطبي وإقامة معقولة لمدة 14 يوما".

وارتفع عدد المصابين بالفيروس اليوم إلى 60 حالة مؤكدة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم.