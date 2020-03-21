في 24 ساعة.. 30 وفاة و559 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد والوفيات في بلجيكا على نحو قوي.

وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم السبت أن الأطباء أحصوا 559 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة، ليرتفع عدد المصابين إلى 2815 حالة.

وتوفي 30 شخصا مصابا بالمرض أمس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 67 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أن عدد المرضى المحتجزين في أقسام الرعاية المركزة في البلاد ارتفع أمس، في ثالث أيام حظر التجول، بمقدار 74 مريضا إلى 238 مريضا.