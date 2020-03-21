بـ 400 طربة حشيش.. سقوط عنصر إجرامي في قبضة مباحث الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته 400 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية –مقيم بمحافظة الإسكندرية تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بكمين أعد له، وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 40 كيلو جرام"- مبلغ مالي- هاتف محمول).
وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي في مجال الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (2,800,000– اثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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