إصابة 4 وزراء بكورونا في بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - واجادوجو (د ب أ):

أصيب وزير المناجم والمحاجر في بوركينا فاسو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أيام من إصابة عضو برلماني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، أن أعراض الإصابة ظهرت على الوزير أومارو ايدانى بعد عودته من مؤتمر عقد فى تورنتو بكندا.

وأشارت "بلومبرج" إلى إصابة وزراء الخارجية ألفا بارى، وإدارة الأراضي سيميون ساوادوجو، والتعليم ستالنيسلاس إوارو، بالفيروس القاتل.

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وتعد بوركينا فاسو،واحدة من أكثر الدول الأفريقية تأثرا بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد الوفيات إلى ثلاث حالات وعدد المصابين إلى64 حالة.

كان رئيس بوركينا فاسو، مارك كابوري، قرر أمس الجمعة إغلاق كافة مطارات البلاد، وكذلك الحدود البرية، وفرض حظرا على مستوى الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وتعد بوركينا فاسو واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم.