"الداخلية": غلق 8874 مركز تعليمي على مستوى الجمهورية في 5 أيام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية.. والتي من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

و أسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1277 مكان نشاط تعليمي مخالف على مستوى الجمهورية ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم استهدافها وغلقها على مدار خمسة أيام 8874 مركز تعليمي .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.