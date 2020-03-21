البيئة والمسطحات المائية تضبط 63 قضية متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، برئاسة اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، في مجال حماية المواد الغذائية ضبط (مصنع لمنتجات الألبان وشركة مواد غذائية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القاهرة) بإجمالي مضبوطات وزنت (19,2785 طن – 85 لتر) مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون ترخيص وبيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية والغش التجاري.

كما تم ضبط 6 منشأة بنطاق مديرية أمن (القليوبية) لارتكاب المخالفات الآتية (عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود مهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية) بالمخالفة لقانون البيئة، في مجال حماية البيئة.

وفي مجال عوادم السيارات: ضبط 30 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بنطاق محافظة القاهرة ، بالمخالفة لقانون البيئة.

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كما أسفرت الجهود في مجال إلقاء المخلفات بالطريق العام: ضبط 4 مخالفات عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

وفي مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 63 قضية متنوعة، بالمخالفة لقانون الصيد، وضبط 13 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.

وضبط 33 قضية لارتكاب مخالفات (عدم وجود تراخيص – إلقاء مخلفات) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل ومنافع الري والصرف والأراضي الزراعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.