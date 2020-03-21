الجزائر: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 12

‎سجلت الجزائر الجمعة، ارتفاعا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 12 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

‎وقالت وزارة الصحة في حصيلة جديدة نشرتها على موقع خصصته للمعلومات المتعلقة بتطور الوضع الصحي، إنها سجلت 12 حالة وفاة بكورونا و95 إصابة مؤكدة في عموم البلاد.

‎وذكرت الوزارة أن 32 من المصابين تماثلوا للشفاء.

‎وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الصحة الجزائرية أن حصيلة ضحايا الفيروس وصل 10 وفيات و94 إصابة، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

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‎والخميس، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، عن إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس، منها وقف المواصلات بين المحافظات وإعفاء 50 بالمائة من الموظفين من العمل.

‎وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 250 ألف شخص في 182 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

‎وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة