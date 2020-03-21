‎الجامعة التونسية لكرة القدم تقرر تزويد 700 عائلة بالمواد الغذائية الأساسية وبمواد التنظيف والسوائل الوقائية

‎قررت الجامعة التونسية على إثر خطاب رئيس الجمهورية و ما اتخذه من إجراءات و قرارات، تزويد 700 عائلة من ضعاف الحال ماديا بجملة من المواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف والسوائل الواقية Gel Hydroalcoolique، وذلك بتونس الكبرى باعتبار وجود عدد كبير من المصابين بفيروس الكورونا في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية الكبرى، وفق بلاغ الجامعة.

‎و سيتم توزيع هذه المساعدات على مستحقيها انطلاقا من يوم الإثنين 23 مارس بالتنسيق مع ولاة تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة باعتبارهم أكثر اطلاع على الوضعية الاجتماعية لمختلف مواطني هذه المناطق.